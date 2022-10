Venezia: presentato progetto e cronoprogramma di interventi per San Marco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, presso l'Ateneo Veneto con sede a Venezia, l'incontro fra la municipalità e commercianti e categorie coinvolte per presentare il programma e crono programma degli interventi che verranno svolti in Piazza San Marco. "E' un intervento atteso da anni, che restituirà a Venezia la bellezza di Piazza San Marco - ha spiegato l'assessore comunale al Commercio, Sebastiano Costalonga - Si tratta di un progetto complesso, saranno avviati più cantieri, ma sarà sempre garantita la fruibilità della piazza per tutti gli eventi già in programma". (Rev)