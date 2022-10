Usa: "Cnn", aggressore marito Pelosi ha gridato "dov’è Nancy?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo che ha aggredito a martellate il marito della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi avrebbe urlato “dov’è Nancy?” dopo avere fatto irruzione nell’abitazione della coppia a san Francisco. Lo riferisce la “Cnn” citando fonti informate sui fatti. L’uomo avrebbe quindi cercato di legare il marito della speaker “fino a quando Nancy non fosse tornata a casa” e avrebbe dichiarato che “stava aspettando Nancy” al momento dell’arrivo della polizia. L'82enne Paul Pelosi si trova al momento in ospedale, dove è stato posto a un intervento, ma non è in condizioni gravi. (Was)