© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- VARIE- Manifestazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in sanità: nel pubblico, nel privato e nel terzo settore. Una manifestazione, promossa dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, per chiedere al nuovo governo "un immediato e concreto impegno sulla sanità per garantire la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Piazza del Popolo a partire. (ore 9.30)- Evento per ventennale del mercato Car - Centro agroalimentare Roma. E' prevista la partecipazione del Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Area Mercato - Via della Tenuta del Cavaliere 1 - ingresso dal Varco 1. (ore 12) (Rer)