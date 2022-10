Veneto: avviato servizio di microraccolta di materiali contenenti amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'accordo fra il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas Spa nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia e Mogliano Veneto verrà avviato il servizio di microraccolta di materiali contenenti amianto per civili abitazioni e relative pertinenze. Dal 10 novembre 2022 sarà possibile fare domanda per ricevere un kit per la rimozione e confezionamento di questo tipo di materiale, che verrà effettuato dai richiedenti in autonomia. Il Consiglio di Bacino Benezia Ambiente per incentivare a questa azione darà 250 euro di contributo per l'intervento. (Rev)