Veneto: targhe di riconoscimento a 29 comuni di area Conegliano-Valdobbiadene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ai sindaci e rappresentanti 29 comuni del territorio delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità Unesco, sono state consegnate delle targhe ideate dall'Associazione Colline del Prosecco con l'obiettivo di renderle riconoscibili a tutti. "Con la filosofia e le caratteristiche che abbiamo dato a questo sito dobbiamo avere coscienza che siamo un vero e proprio modello internazionale, da far valere in ogni sede, anche in quella europea dove si decidono progetti comunitari e fondi europei", ha dichiarato a margine della premiazione il presidente del Veneto, Luca Zaia. (Rev)