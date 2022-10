Veneto: Fondazione Venezia approva documento programmatico 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna si è tenuta la seduta del consiglio generale della Fondazione Venezia in cui è stato approvato il Documento Programmatico Previsionale per l'anno 2023. Nel documento, come reso noto, si prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro di erogazioni da destinare al territorio. "Con il Dpp approvato per il 2023 si conferma l'impegno della Fondazione per un sempre più solido sviluppo della comunità veneziana, sul piano sociale, culturale ed economico. La nostra azione, sostenuta da politiche di investimento allineate ai più moderni principi di sostenibilità ed equilibrio tra rischio e rendimento, prosegue nel solco di un percorso consolidato di progetti e bandi a favore del capitale umano e degli interpreti della cultura e del tessuto sociale, a cui partecipa, accrescendone l'impatto, la rete di partner istituzionale che costituiscono il capitale relazionale della Fondazione e ne qualificano il ruolo nel territorio metropolitano", ha dichiarato Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia. (Rev)