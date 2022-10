Veneto: assessore Lavoro, partenariato fondamentale per politica coesione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la prima seduta del Comitato di Sorveglianza unico del Programma Veneto Fesr e del Programma Veneto Fse+ 2021-2027, organo espressione del partenariato territoriale che viene coinvolto nella definizione e attuazione della politica di coesione con il compito particolare di sorvegliare i progetti ed esaminare i progressi. "Lavorare in partenariato – ha dichiarato l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Elena Donazzan - è uno dei principi fondamentali per l'attuazione della politica di coesione europea. Abbiamo fatto uno sforzo istituzionale non indifferente nel mettere tutti intorno ad un tavolo, condividendo percorso e progettualità. L'obiettivo è quello di un riavvicinamento del cittadino alle istituzioni a partire dalla qualità del lavoro in particolare delle persone con maggiori fragilità e rischio di esclusione sociale". "Questo è un momento storico di forte complementarietà. Per la prima volta il sociale è considerato un elemento chiave in una visione complessiva che ha al centro la persona fragile da mettere al centro di percorsi di inserimento sociale", ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, a margine dell'incontro. (Rev)