Messico: approvata riforma costituzionale che permette utilizzo delle Forze armate con compiti di sicurezza

- La riforma costituzionale che allunga fino al 2028 la facoltà del presidente del Messico di utilizzare le Forze Armate con compiti di sicurezza è stata approvata da oltre la metà dei parlamenti degli stati che compongono la federazione messicana ed è quindi pronta per essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Gli stati che hanno già ratificato la riforma sono quelli di Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Campeche, Città del Messico, Chiapas, Sinaloa, Mexico, Baja California, Michoacan, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Sonora e Nayarit. La riforma promossa dal governo di Andrés Manuel Lopez Obrador modifica la legge del 2018 con cui è stata creata la Guardia nazionale (Gn) con l'obiettivo di arginare i fenomeni di violenza nel Paese. La modifica porta da quattro a nove il numero di anni concessi alla Gn per impiegare elementi dell'esercito, della Marina come dell'Aviazione militare. (segue) (Res)