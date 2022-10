Messico: approvata riforma costituzionale che permette utilizzo delle Forze armate con compiti di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma costituzionale si inserisce nel quadro di una serie di iniziative del governo in materia di sicurezza che hanno portato, tra le altre cose, la principale forza di polizia sotto il controllo amministrativo del ministero della Difesa. Con il nuovo sistema, la Difesa esercita il controllo operativo e amministrativo della Gn applicando la strategia disegnata dal ministero della Sicurezza e protezione cittadina. La Difesa dovrà inoltre intervenire nella concessione delle licenze per il porto di armi, per controllare che la Gn non disponga di quelle riservate ai soli membri delle Forze Armate, e - con lo stesso principio -, vigilare sule munizioni, gli esplosivi, i reagenti chimici altri materiali strategici. Al ministero spetta infine il compito di contribuire al disegno della strategia di sicurezza, per la parte che concerne la Guardia nazionale. (segue) (Res)