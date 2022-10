Usa: sparatoria durante funerale a Pittsburgh, almeno sei feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono rimaste ferite dopo una sparatoria scoppiata oggi fuori da una chiesa di Pittsburgh, negli Stati Uniti, durante un funerale. Lo ha riferito il comandante della polizia di Pittsburgh, Rick Ford, secondo l’emittente televisiva statunitense “Cnn”. Una delle persone ferite è stata ricoverata in condizioni critiche all'Allegheny General Hospital, mentre le altre cinque vittime - tra cui ci sarebbe un minore - sono in condizioni stabili. Le autorità non hanno alcuna informazione su un movente in questo momento, né riguardo a potenziali sospettati. Inoltre, non è stato determinato da dove siano stati sparati i colpi, che tipo di arma sia stata utilizzata o se qualcuno in particolare sia stato preso di mira nella sparatoria. La polizia ritiene che "molto probabilmente" ci fosse più di un uomo armato, ma l'indagine è ancora nelle sue fasi iniziali. Alla domanda se l’episodio possa essere riconducibile a una faida tra gang, Ford ha detto: "Riteniamo che ci sia una disputa in corso e stiamo esaminando la cosa". (Was)