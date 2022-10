Colombia: almeno 157 leader sociali assassinati nei primi nove mesi del 2022 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Applicheremo l'accordo di pace", ha detto il presidente rimandando all'intesa stretta a fine 2016 tra il governo dell'allora presidente, Juan Manuel Santos e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). "Rispetteremo a fondo le raccomandazioni contenute nel rapporto elaborato della Commissione della Verità", uno degli strumenti previsti dall'accordo. Un testo che ci parla di almeno 800mila colombiani e colombiane morte per la violenza. Non possiamo andare avanti con il Paese della morte. Dobbiamo costruire il Paese della Pace", ha aggiunto. "È la società intera che deve dialogare su come non ucciderci: perché la pace sia possibile dobbiamo dialogare, dialogare tanto, capirci, trovare strade comuni, produrre cambi". (segue) (Cob)