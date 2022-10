Egitto-Italia: portavoce di Al Sisi, “accogliamo con favore la partecipazione di Meloni alla Cop27”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto accoglie “sicuramente con favore” la prevista partecipazione “dell’amichevole” presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) che si terrà Sharm el Sheikh a novembre. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il portavoce della presidente della Repubblica egiziana, Bassam Radi, prossimo ambasciatore d’Egitto a Roma. Secondo l’agenda diramata oggi da Palazzo Chigi, Meloni si recherà nella città sulle coste del Mar Rosso dal 7 all’8 novembre dove prenderà parte al vertice dei capi di Stato e di governo della Cop27, presieduta quest'anno dall'Egitto. “Attendiamo con impazienza il suo importante contributo per estendere il ruolo attivo dell’Italia come attore sulla scena internazionale”, ha aggiunto il portavoce del presidente Al Sisi. Il viaggio a Sharm el Sheikh è il primo appuntamento di livello internazionale al di fuori dell’Europa per il presidente del Consiglio. Meloni parteciperà, inoltre, dal 15 al 16 novembre al vertice del G20 a Bali, in Indonesia. L'ambasciatore Radi ha ritenuto che "la partecipazione di Meloni costituirà indubbiamente un valore aggiunto agli sforzi globali per affrontare il cambiamento climatico, che è una priorità assoluta a livello internazionale", ritenendo che l’arrivo del presidente del Consiglio in Egitto rappresenti “un rafforzamento delle storiche relazioni bilaterali tra i due Paesi e due popoli fratelli". (segue) (Cae)