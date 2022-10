Veneto: Zaia, bene volontà di reintegrare medici sospesi durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci ha diffuso una nota nella quale ha annunciato di voler reintegrare negli ospedali tutto il personale sanitario che deciso di non sottoporti alla vaccinazione da Covid-19. "Accolgo favorevolmente la notizia, è una soluzione che ho pubblicamente più volte auspicato. La pandemia ha messo a dura prova l'intero sistema sanitario: ora serve che tutte le risorse umane e professionali siano di nuovo in campo per continuare a dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini, mantenendo alto il livello dei servizi sanitari e, dove possibile, migliorandolo, sfruttando ogni supporto possibile". Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. (Rev)