Roma: Gualtieri, su Mercato Fiori garantita continuità lavoro e rilancio struttura

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per il Mercato dei Fiori è stata garantita continuità del lavoro e rilancio struttura. Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Dopo mezzo secolo di mancati interventi, sul Mercato dei Fiori abbiamo avviato una procedura per l'individuazione della sede definitiva - spiega Gualtieri -. Comprendo le difficoltà dei lavoratori in questo particolare periodo dell'anno, ma era necessario intervenire rapidamente poiché la struttura non poteva più ospitare in sicurezza gli operatori. In questo modo garantiamo la continuità del lavoro in attesa di una sede definitiva e adeguata per rilanciare il Mercato dei Fiori rendendolo sempre più competitivo e moderno. Ringrazio l'assessora alle attività produttive, sicurezza e pari opportunità Monica Lucarelli per aver seguito con attenzione una vicenda che si trascinava da decenni", conclude Gualtieri(Com)