Imprese: Iveco, firmato finanziamento sindacato a termine di 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group ha sottoscritto con successo in data odierna un finanziamento sindacato a termine di 400 milioni di euro con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Mizuho Bank, Rabobank, Société Générale e Unicredit in qualità di Bookrunners e Mandated Lead Arrangers. Il finanziamento – riferisce una nota – ha una durata di due anni rinnovabile fino ad un ulteriore anno ad opzione della società. I proventi verranno utilizzati per rifinanziare il finanziamento a termine in essere, in anticipo rispetto alla scadenza finale di gennaio 2024. Questa nuova operazione conferma il forte sostegno a Iveco Group da parte delle sue primarie banche di relazione internazionali. (Rin)