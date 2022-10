Italia-Usa: rappresentanza permanente a New York lancia con Asvis il Canale Sostenibilità nel podcast italiano all’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza permanente italiana alle Nazioni Unite ha lanciato, insieme all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) il Canale Sostenibilità, all’interno del podcast dell’Italia all’Onu denominato “Voci dal Palazzo di vetro”. Lo riferisce una nota. Il canale, in lingua inglese per raggiungere un pubblico internazionale, costituirà un salotto virtuale per discutere con ospiti della società civile di Agenda Onu 2030 e mobilitare il pubblico all'azione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. “Ognuno può e deve fare la sua parte", ha commentato l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia a New York, sottolineando come l'iniziativa "è emblematica dell'impegno italiano per attuare l'Agenda 2030, nel cammino verso lo Sdg Summit che l'Onu organizzerà nel settembre 2023". I presidenti dell’Asvis, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, hanno dichiarato in una nota congiunta che il nuovo canale “consolida l'impegno dell'Asvis per condividere con un pubblico internazionale la sua esperienza e rafforzare così la comunicazione e il dialogo indispensabili per promuovere a livello globale l'Agenda 2030”. (segue) (Was)