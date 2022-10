Germania: tagli ai progetti del fondo speciale per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha tagliato dal fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr) diversi progetti che avrebbero dovuto essere finanziati con questo strumento da 100 miliardi di euro, approvato dal governo federale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, i piani rimossi non sono stati annullati, ma verranno finanziati dal bilancio ordinario per la difesa, pari a 50 miliardi di euro. I “perdenti” sono l'esercito e soprattutto la marina. L'aeronautica, a cui è destinata la maggior parte del fondo speciale per la Bundeswehr, non sarebbe interessata dai tagli. Le decurtazioni si sono rese necessarie a seguito dei rilievi mossi dalla Corte dei conti federale (Brh) e perché le spese complessive superavano di nove miliardi la dotazione del fondo. Pertanto, l'esercito deve rinunciare alla sostituzione del mezzo corazzato da trasporto truppe Fuchs. Inoltre, le risorse per un nuovo sistema di difesa aerea sono state dimezzate a due miliardi di euro. La marina deve dire per il momento addio alla quinta e sesta unità delle fregate multimissione F126, già note come Mks180. Via dal fondo speciale anche il terzo lotto di corvette K130, per cui erano previsti 2,4 miliardi di euro. Il sistema Idas per la difesa dei sottomarini continuerà a essere sviluppato, ma non verrà acquistato. I 12 aerei da pattugliamento in mare P-8A Poseidon che avrebbero dovuto essere acquisiti sono stati ridotti a otto, con le spese relative tagliate da 1,9 a 1,2 miliardi di euro. Con riguardo all'aeronautica, viene confermato tra l'altro l’acquisto di 35 caccia F-35A per 8,4 miliardi di euro. Il ministero della Difesa ha comunicato alla commissione Bilancio del Bundestag le modifiche al fondo speciale per la Bundeswehr. Inizialmente, i vertici delle Forze armate non erano stati informati dal dicastero. (Geb)