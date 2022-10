Cile: Fmi, pericolo di un brusco rallentamento economia dovuto a fattori esterni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidità dei fondamenti microeconomici e del quadro istituzionale è alla base, secondo l'Fmi, della resilienza e della capacità del Cile di rispondere agli shock. Il Fondo monetario ritiene adeguata la politica di tassi adottata dalla Banca centrale (Bcc) che ha "opportunamente inasprito la politica monetaria per domare le pressioni inflazionistiche e resta vigile sui rischi per lo scenario macroeconomico". "Le pressioni inflazionistiche sono state significative, poiché le ricadute sui prezzi globali sono state aggravate da fattori interni, e dal deprezzamento della valuta", affermano i tecnici dell'Fmi. L'inflazione nominale (core) ha raggiunto il 13,7 per cento a settembre e le aspettative di inflazione a due anni sono superiori all'obiettivo del 3 per cento fissato dalle autorità monetarie. "La Bcc ha reagito in modo proattivo alzando rapidamente il tasso ufficiale all'11,25 per cento ad ottobre e ha annunciato che il tasso ufficiale rimarrà a quel livello per tutto il tempo necessario a garantire che l'inflazione converga per raggiungere l'obiettivo orizzonte politico", prosegue il rapporto. (segue) (Abu)