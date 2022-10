Cile: Fmi, pericolo di un brusco rallentamento economia dovuto a fattori esterni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ad agosto non ha registrato variazioni nel raffronto su anno mentre ha segnato un +0,6 per cento rispetto al mese di luglio. Lo riferisce la Banca centrale attraverso il suo Indice mensile dell'attività economica (Imacec) dove si spiega che il risultato è dovuto ad una crescita delle attività dei servizi (+4,4 per cento su anno) compensata da una flessione dei settori minerario (-10,5 per cento) e del commercio (-7,5 per cento). Il risultato è decisamente migliore di quanto proiettavano gli esperti del mercato sia nel rilevamento delle aspettative fatto dalla Banca centrale che nelle proiezioni pubblicate dai principali media nei giorni scorsi. Sebbene si tratti di un risultato tra i peggiori degli ultimi anni che consolida una tendenza apparsa almeno da gennaio, risulta migliore delle proiezioni degli esperti per il mese di agosto che indicavano una flessione di almeno un punto e mezzo percentuale su anno. (segue) (Abu)