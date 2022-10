Cile: Fmi, pericolo di un brusco rallentamento economia dovuto a fattori esterni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo rapporto della Banca centrale sulla politica monetaria prevede uno scenario di recessione nel 2023 come conseguenza dell'aumento dell'inflazione. Secondo l'informativa, l'inflazione tornerà a valori vicini all'obiettivo del 3 per cento solo a inizio 2024. In questo scenario, recita il rapporto, il Pil avrà una variazione annua compresa tra 1,75 e 2,25 per cento quest'anno, tra -1,5 e -0,5 per cento nel 2023 e tra 2,25 e 3,25 per cento nel 2024. L'inflazione in Cile ha raggiunto il 13,1 per cento a luglio contro il 12,5 segnato a giugno, secondo dati ufficiali. Si tratta del maggior dato dal 1994 e di un risultato maggiore a quello previsto dagli analisti. L'indice dei prezzi al consumo ha segnato un +1,4 per cento su mese, mentre nei primi sette mesi dell'anno ha accumulato un +8,5 per cento. (Abu)