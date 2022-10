Veneto: nella provincia di Treviso e Belluno crescono le sedi d'impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella provincia di Treviso e Belluno le sedi d'impresa sono in crescita. Al 30 settembre 2022 infatti, come reso noto dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Dolomiti, sono "in crescita rispetto allo scorso trimestre (rispettivamente +89 e +25 unità)". Ma, confrontando i dati con lo stesso periodo dello scorso anno la "situazione è divergente tra le due province: nella Marca Trevigiana le sedi d'impresa risultano in crescita (+212) mentre nel Bellunese sono in contrazione (-75)". "Il comparto dell'edilizia continua a trainare la crescita delle imprese su base annua, soprattutto a Treviso. Dall'altro lato, continua la sofferenza del commercio al dettaglio, con chiusure che vanno ad impoverire il tessuto urbano", ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Dolomiti, Mario Pozza. "Ma fin qui è quanto successo fino a settembre – ha poi analizzato - Temo che nei prossimi mesi, e soprattutto con il giro di anno, la nati mortalità d'impresa potrà peggiorare. Bisogna intervenire in fretta per mitigare gli effetti dei rincari energetici". (Rev)