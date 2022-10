Veneto: Destro (Assindustria), da governo attendiamo misure contro aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo "ci attendiamo un'azione determinata di contrasto all'aumento dei prezzi e di tutela di famiglie e imprese, a cominciare dal nuovo dl Aiuti e dalla legge di Bilancio, la proroga rinforzata delle misure di emergenza e del credito di imposta per gli acquisti di energia e gli investimenti in efficienza da parte delle imprese, trovando i fondi necessari nei mille e più miliardi di spesa pubblica, senza deficit aggiuntivo. E che prosegua l'interlocuzione in Europa per trasformare l'accordo politico sul gas in decisioni operative. Allo stesso tempo, dobbiamo mantenere salda la rotta e accelerare nell'attuazione del Pnrr, continuare a investire per cogliere le opportunità offerte da uno scenario in perenne riconfigurazione". È quanto dichiara Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro. (segue) (Rev)