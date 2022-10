Veneto: Destro (Assindustria), da governo attendiamo misure contro aumento prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli imprenditori di 547 imprese della provincia di Padova e Treviso sono state protagoniste di un sondaggio di opinion svolto fra il 4 e il 21 ottobre da Assindustria Venetocentro, con la collaborazione di Fondazione Nord Est. Al centro del sondaggio, la scena post-elettorale e i temi dell'agenda del nuovo governo. Dal sondaggio è emerso che il 59,4 per cento degli imprenditori ha dichiarato come uno dei due temi più urgenti la riduzione dei costi delle forniture energetiche, seguito dal contrasto all'inflazione (30 per cento) e l'aumento dei prezzi, la riduzione della pressione fiscale, la garanzia delle forniture energetiche alle imprese e la riduzione del cuneo fiscale e contributivo. "Il sondaggio conferma la forte preoccupazione degli imprenditori, alle prese con costi insostenibili e la difficoltà nel chiudere i nuovi contratti di fornitura di gas ed elettricità, e i fattori di rischio per l'economia italiana e regionale, che stanno abbassando sensibilmente le prospettive di crescita, nonostante l'andamento positivo nella prima parte del 2022", afferma Destro. (Rev)