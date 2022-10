Argentina: ministro Economia, raggiunto accordo su rifinanziamento debito con Club di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massa, secondo quanto riferisce il quotidiano "Clarin", ha partecipato telefonicamente dall'Argentina agli incontri della missione tecnica argentina nella capitale francese. Il team tecnico argentino a Parigi è guidato dal responsabile dei rapporti con le organizzazioni multilaterali e capo dell'Istituto nazionale di statistica (Indec), Marco Lavagna, e dal capo dei consiglieri del ministero delle Finanze, Leonardo Madcur. I colloqui formali tra le parti sono iniziati giovedì senza la presenza del ministro Massa, che aveva annunciato di aver posticipato il suo viaggio a Parigi al mese prossimo. Il titolare del dicastero dell'Economia si recherà in Francia a novembre quindi per suggellare l'accordo con il Club di Parigi per il rifinanziamento degli oltre 2 miliardi di dollari rimasti di debito e degli interessi accumulati fino al 2022. L'obiettivo del governo argentino è quello di allungare i termini di pagamento e ridurre il tasso di interesse, che attualmente è del 9 per cento. (segue) (Abu)