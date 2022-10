Argentina: ministro Economia, raggiunto accordo su rifinanziamento debito con Club di Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del negoziato dell'Argentina con il Club di Parigi è un dossier che le parti hanno rimandato diverse volte in attesa del raggiungimento di un'intesa solida tra il governo di Alberto Fernandez e il Fondo monetario internazionale sul debito di 54 miliardi di dollari contratto nel 2018 dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri e caduto in default già nel 2019. Una delle richieste esplicite fatte dall'Fmi a Buenos Aires nel documento a margine dell'ultima revisione dell'accordo sul credito era proprio quella di "garantire una ristrutturazione riuscita del debito con il Club di Parigi". Buenos Aires ha già superato la seconda revisione del Fmi nell'ambito del meccanismo Extended Fund Facility (Eff) e ha incassato circa 3,8 miliardi di dollari. Nel comunicato dell'istituzione multilaterale si afferma che "il Paese ha raggiunto gli obiettivi quantitativi previsti per la fine di settembre" e intrapreso azioni "decisive" per ricostruire la fiducia e stabilizzare i mercati. (Abu)