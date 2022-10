Difesa: Tajani esprime cordoglio per morte luogotenente Doriano Furceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha espresso il suo cordoglio per la morte del luogotenente Doriano Furceri. "Voglio esprimere il mio cordoglio all'Arma dei Carabinieri e alla famiglia del luogotenente Doriano Furceri. Una tragedia, quella avvenuta in provincia di Como, che ci scuote profondamente. Quando muore un servitore dello Stato è un duro colpo per tutto il Paese", ha dichiarato il ministro in un tweet.(Res)