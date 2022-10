Auto: Salvini, benzina, diesel e metano fuorilegge dal 2035 è follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auto a benzina, diesel e metano fuorilegge in Europa dal 2035? "Un errore, un regalo alla Cina: fabbriche e negozi chiusi in Italia e in Europa, operai e artigiani senza lavoro e stipendio, e dipendenza a vita dalla Cina. La Lega in Europa farà di tutto per fermare questa follia". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini. (Rin)