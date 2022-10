Veneto: cinque casi di West Nile in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana ci sono stati cinque nuovi casi di West Nile in Veneto. Fino a questo momento in Regione i casi di febbre del Nilo hanno raggiunto quota 476. Per quanto riguarda le diverse modalità con cui l'infezione si può verificare, 309 casi sono stati registrati come una semplice febbre, mentre negli altri 167 casi si è verificata la forma neuro invasiva. Rispetto alle scorse settimane non sono stati registrati decessi. (Rev)