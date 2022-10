Messico: approvata riforma costituzionale che permette utilizzo delle Forze armate con compiti di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Gn, nata con l'obiettivo di elevare la qualità professionale del personale di sicurezza, continuerà ad essere una istituzione civile formalmente alle dipendenze del ministero della Sicurezza, ma le risorse economiche e la gestione amministrativa, oltre che lo sviluppo di programmi operativi e strategici, saranno a carico del ministero della Difesa. Il pacchetto di norme che passa da oggi all'attenzione dei 500 parlamentari prevede, tra le altre cose, che gli ex agenti della Polizia federale entrati a far parte del corpo dovranno abbandonarlo e tornare alle dipendenze del ministero della Sicurezza. Tutti tranne quelli che sono entrati a far parte di sezioni specializzate della Gn. (segue) (Res)