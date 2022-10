Messico: approvata riforma costituzionale che permette utilizzo delle Forze armate con compiti di sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli elementi provenienti dalle Forze Armate, ha spiegato il presidente Lopez Obrador, si riscontra "il valore, la professionalità, la disciplina, la vocazione al servizio, l'integrità e lo spirito di corpo provenienti dalla formazione militare". Non si tratta di "militarizzare il Paese" o di promuovere una virata in senso autoritario, ha nei giorni scorsi sottolineato il capo dello Stato, "ma affidare all'esperienza della Difesa la crescita sana di quella che deve essere la principale istituzione di sicurezza pubblica in Messico". L'esercito di oggi, ha aggiunto, non è quello di un tempo, ma un corpo "professionale, che rispetta i diritti umani. Non c'è una istituzione più professionale e onesta di questa". Giova ricordare che il governo Lopez Obrador ha assegnato al ministero della Difesa diverse competenze, compreso il coordinamento ingegneristico di infrastrutture come aeroporti e linee ferroviarie. (Res)