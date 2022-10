Turchia: presidente Erdogan lancia nuova visione del partito Giustizia e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan ha annunciato oggi la nuova visione del partito Giustizia e sviluppo (Akp), la principale formazione di governo, dal titolo “Il secolo della Turchia”, nome che secondo lo stesso capo dello Stato è ispirato a “una rivoluzione che porterà democrazia, sviluppo, pace e benessere in ogni angolo del mondo”. Nel suo discorso davanti ai suoi sostenitori nella capitale turca Ankara Erdogan ha dichiarato: "In un momento in cui il mondo si trova ad affrontare sfide vitali, vogliamo dare un forte inizio al nuovo secolo della nostra repubblica con il Secolo della Turchia”. La nuova visione annunciata da Erdogan giunge a pochi mesi dalle elezioni presidenziali del giugno 2023 che giungono nell’anno del centenario della fondazione della Repubblica turca proclamata il 29 ottobre del 1923. "Eleveremo il secolo della Turchia rendendo il nostro Paese uno dei dieci Stati più grandi del mondo in tutti i campi della politica, dell'economia, della tecnologia, dell'esercito e della diplomazia", ha affermato Erdogan. "Condividiamo con tutta l'umanità il messaggio che il Secolo di Turchia è il nome di una rivoluzione che porterà democrazia, sviluppo, pace e benessere in ogni angolo del mondo". (segue) (Res)