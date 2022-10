Turchia: presidente Erdogan lancia nuova visione del partito Giustizia e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli obiettivi della nuova visione annunciata da Erdogan figura il disegno di una nuova Costituzione “sarà il prodotto della volontà nazionale". Il presidente turco ha espresso la determinazione a preparare questa nuova costituzione “in un modo che si adatti al Secolo della Turchia” e ad attuarla con l'approvazione “del nostro Parlamento e della nostra nazione”. Erdogan ha anche aggiunto che la nuova costituzione aumenterà il benessere del popolo turco e “garantirà lo stato di diritto, il pluralismo, la giustizia, l'equità e la libertà”. Parlando di una modifica costituzionale relativa al diritto di indossare il velo, Erdogan ha dichiarato che sarà presentato al Parlamento la prossima settimana e consentirà quindi di “eliminare definitivamente la questione dall'agenda della Turchia”. “Abbiamo preparato un emendamento costituzionale che proteggerà la famiglia dalla minaccia dei movimenti devianti e garantirà i diritti educativi e lavorativi delle nostre figlie e donne con o senza velo", ha sottolineato Erdogan. In merito allo sviluppo economico del Paese, Erdogan ha affermato che in questi anni sono state scoperte riserve di gas naturale nel Mar Nero per “540 miliardi di metri cubi”, aggiungendo: "Condivideremo presto la gioia di nuove buone notizie nel campo dell'energia con la nostra nazione". (Res)