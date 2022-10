Lazio: neo-deputata Fd'I Colosimo annuncia dimissioni da consigliera regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- La neo eletta in Parlamento con Fd'I Chiara Colosimo ha annunciato le sue dimissioni da consigliera regionale del Lazio, durante il suo intervento in Aula alla Pisana mentre era in corso il dibattito generale sull'approvazione del Collegato al Bilancio. "Oggi saluto il Consiglio regionale – ha dichiarato la ormai ex consigliera regionale, oggi onorevole, Chiara Colosimo – sono state disattese le promesse di questa Giunta, ci chiedete di votare una manovra che ha il sapore di chi abbandona la nave. O del maestro d’orchestra che lascia la sua banda stonata. Non muoveremo un dito per allungare l’agonia di questa Giunta, dopo 10 anni ci dite che è urgente passare a Roma le deleghe per l’Urbanistica. In questi anni avete dimenticato la provincia di Roma e le province del Lazio, noi sappiamo invece che le province sono un patrimonio straordinario". Nel suo intervento Colosimo attacca direttamente il governatore uscente, Nicola Zingaretti e il suo operato: "Onorevole Zingaretti, il suo slogan per la campagna elettorale del 2018 era 'la forza del fare'. Bellissimo. Bene. Oggi, dopo aver letto questa manovra e aver osservato questi suoi anni, le posso suggerire un altro slogan? Eccolo: 'la forza del dare'. Quando il ridicolo diventa sublime", sottolinea. (segue) (Rer)