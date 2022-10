Lazio: neo-deputata Fd'I Colosimo annuncia dimissioni da consigliera regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete fallito e fallirete, tra pochi mesi, perché Allumiere insegna, che non basta un concorso per convincere la maggioranza a votare, perché non c’è giorno che qualcuno non si chieda che fine hanno fatto le mascherine - continua la ormai ex consigliera regionale, oggi onorevole, Chiara Colosimo -. Avete un grande pregio, non avete mai timore di perdere la faccia, ma non basteranno i troppi articoli di questa manovra a recuperarla, a parlare per il vostro operato ci sono: i genitori abbandonati a casa senza assistenza domiciliare e i figli a scuola senza insegnanti di sostegno; le donne che non riescono a prenotare gli esami in gravidanza e gli uomini quelli per la prostata; i cumuli di rifiuti in ogni angolo di Roma; le comunità di Albano contro una forzatura in odore di mafia o di Magliano che ha vinto al Tar contro la vostra arroganza. Parlano per me - aggiunge Colosimo - le 132 interrogazioni scritte, di cui ancora 100 attendono risposta, parlano per me le audizioni di questo ultimo anno in commissione Trasparenza. Parlano per me e parleranno sempre per me i miei Fratelli che in questa aula se ancora si riunirà non vi daranno tregua. Perché è la passione per ogni angolo d’Italia che sempre ci guiderà", conclude Colosimo. (Rer)