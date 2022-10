Irlanda del Nord: segretario di Stato Heaton-Harris dovrà indire elezioni anticipate entro 12 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato britannico per l’Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, indirà nuove elezioni dell’Assemblea, il locale Parlamento, dopo che sono falliti i tentativi di formare un nuovo esecutivo. Heaton-Harris ha spiegato che la prossima settimana fornirà un aggiornamento sull’appuntamento elettorale anticipato, da indire entro 12 settimane. Le indiscrezioni della stampa britannica indicano che una data possibile è quella del 15 dicembre. Il segretario di Stato si è detto “profondamente deluso” dall’evoluzione degli eventi. “Intraprenderò passi limitati ma necessari per assicurare che i servizi pubblici continuino a funzionare e per tutelare le finanze pubbliche, ma c’è un limite a quello che un segretario di Stato può fare in queste circostanze”, ha affermato Heaton-Harris. “Il popolo dell’Irlanda del Nord si merita un governo pienamente funzionante”, ha continuato. Il Partito democratico unionista (Dup) fa ostruzionismo sull’elezione di un nuovo presidente dell’Assemblea di Belfast, lo Stormont, e sulla formazione di un nuovo esecutivo dalle elezioni dello scorso maggio. Il Dup ha insistito nella richiesta di cambiamenti radicali agli accordi commerciali post-Brexit per l'Irlanda del Nord. Il partito unionista si è quindi rifiutato di rientrare nell'esecutivo, facendo fallire l'ultimo tentativo di ieri per formare un governo locale. (Rel)