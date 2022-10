Piemonte: Cirio su multe no vax, d'accordo su pacificazione ma avanti con campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gente che non ha pagato le multe legate al Covid non le ha fatto per furbizia, ma perché o le pagava oppure pagava la scuola al figlio o la bolletta. Ecco perché condivido l'idea della pacificazione. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, commentando l'ipotesi di pacificazione sulle multe ai no vax. "Sui vaccini non cambio idea e la campagna vaccinale proseguirà sempre nella fiducia nella scienza e nella medicina", ha concluso. (Rpi)