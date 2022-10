Israele: ministro Difesa Gantz ringrazia inviato Usa Hochstein per mediazione accordo con Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Benny Gantz, ha incontrato oggi il coordinatore presidenziale speciale degli Stati Uniti, Amos Hochstein, il mediatore a nome dell'amministrazione statunitense per i negoziati sull'accordo sul confine marittimo con il Libano firmato ieri a Naqoura, nel sud del Paese dei cedri. Secondo quanto riferisce una nota del ministero della Difesa israeliano, Gantz ha ringraziato Hochstein ed ha espresso il suo apprezzamento per l'assistenza dell'amministrazione del presidente Joe Biden nel raggiungere l'accordo con Beirut, che “rafforza la stabilità e contribuisce alla sicurezza di Israele”. Il ministro della Difesa ha espresso la speranza che l'accordo costituisca “un'apertura per ulteriori sviluppi positivi nella regione”.(Res)