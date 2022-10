Usa: ambasciata a Washington ospita riunione "Sistema Italia", focus su diplomazia pubblica e promozione integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Washington ha ospitato la riunione del "Sistema Italia", incentrata su diplomazia pubblica e promozione integrata dell'Italia negli Usa. "È nel quadro della forte partnership tra Italia e Stati Uniti, la cui centralità è stata riaffermata dalla presidente Meloni e dal Presidente Biden in questi giorni, che dobbiamo impostare insieme l'azione di promozione integrata e di diplomazia pubblica in questo Paese". Così l'ambasciatrice Zappia ha aperto la riunione di sistema del 2022 a Washington, secondo quanto riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia a Washington. All'incontro, cui hanno partecipato i consoli, i direttori degli Istituti di cultura e dell'Ice, gli attache' di Banca d'Italia, gli addetti scientifici e tutti gli altri rappresentanti del Sistema Italia negli Usa, sono intervenuti in video collegamento l'ambasciatore Terracciano, Dg per la diplomazia pubblica e culturale della Farnesina e Cecilia Piccioni, direttore centrale per la promozione integrata e l'innovazione della stessa amministrazione. (segue) (Com)