Usa: ambasciata a Washington ospita riunione "Sistema Italia", focus su diplomazia pubblica e promozione integrata (2)

"Dobbiamo promuovere la nostra storia, cultura, lingua e tradizione ma puntare anche sull'Italia moderna e innovativa in tutti i settori e sulla nostra leadership in materia di sostenibilità" ha evidenziato l'ambasciatrice Zappia, valorizzando a titolo di esempio il nuovo Centro innovazione e cultura di San Francisco e la candidatura di Roma all'Esposizione universale del 2030. "Nella nostra attività assume un rilievo centrale la diplomazia pubblica e in particolare la comunicazione, di cui è necessario un mainstreaming in tutte le nostre iniziative" ha altresì rilevato l'ambasciatrice. "Valorizzare all'estero il soft power dell'Italia, puntando sulla nostra arte, cultura e sul nostro inestimabile patrimonio, è la missione centrale della Direzione Generale per la Diplomazia pubblica e culturale", ha segnalato l'Ambasciatore Terracciano. "Gli Stati Uniti rappresentano un terreno particolarmente fertile da questo punto di vista, in virtù dell'intensità delle relazioni bilaterali e della forte domanda di Italia che riscontriamo".