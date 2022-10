Usa: ambasciata a Washington ospita riunione "Sistema Italia", focus su diplomazia pubblica e promozione integrata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Usa sono per noi un partner di riferimento non solo nei settori tradizionali dell'arte, moda e design, ma anche in quelli più innovativi, quali ricerca scientifica e lo spazio, centrali per il rafforzamento della nostra competitività" ha evidenziato Piccioni, rilevando che "su questi settori punteremo anche nella prossima Commissione mista scientifica Italia-Usa. Un'occasione preziosa per fare il punto sullo stato dei rapporti scientifico-tecnologici bilaterali e approfondirne le potenzialità di ampliamento di raggio di azione". La riunione di sistema è proseguita con approfondimenti su: strategie efficaci di diplomazia pubblica, promozione di soft power, cultura e lingua italiana; promozione economico-commerciale, con attenzione ai settori innovativi e di punta nel medio termine; scienza e tecnologia, con un focus sull'osmosi tra ricerca e industria e sulla capacità di fare rete con i ricercatori italiani negli Usa. Sono seguite una riunione dei direttori degli Istituti italiani di cultura e degli addetti scientifici e un incontro dei dirigenti scolastici negli Usa. Nella stessa giornata, l'ambasciata d'Italia ha ospitato la prima riunione negli Stati Uniti del Transatlantic Investment Committee, un foro per la promozione di investimenti tra Italia e Usa, e il lancio del Chapter di Washington della rete degli alumni dell'Università Luiss di Roma. (Com)