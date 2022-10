Ambiente: summit investimenti sostenibili a Bruxelles, politici ed esperti a colloquio su giusta ricetta per accelerare transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Bruxelles l'Eu Sustainable Investment Summit, l'evento annuale della Commissione europea sugli investimenti sostenibili, che riunisce gli attori del settore energetico per discutere le sfide principali relative alla questione energetica, al cambiamento climatico e alla transizione. Building Tomorrow, costruire il domani, è stato il tema dell'evento, inaugurato nel 2021 a seguito del lancio del Green deal europeo, che ha visto la partecipazione di relatori internazionali e politici di alto livello. Tra di loro innanzitutto c'è la presidente della Commission europea, Ursula von der Leyen, che ha aperto il convegno citando i vari allarmi ambientali lanciati da più rapporti dell'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico). "Hanno dimostrato che il clima sta cambiando più velocemente della nostra capacità di adattamento", ha detto von der Leyen alla platea in un videomessaggio. "Il messaggio non potrebbe essere più chiaro. Dobbiamo accelerare gli investimenti sostenibili e incrementare la loro portata", ha continuato rimarcando l'importanza di proseguire nella sfida lanciata dall'Unione europea con il Green deal, con il quale si propone di diventare il primo continente climaticamente neutrale del mondo, entro il 2050. Per farlo, ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, è necessario "un continuo rafforzamento della cooperazione tra i partner internazionali, per raggiungere i nostri obiettivi collettivi di sostenibilità". (segue) (Beb)