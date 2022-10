Ambiente: summit investimenti sostenibili a Bruxelles, politici ed esperti a colloquio su giusta ricetta per accelerare transizione ecologica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convegno svoltosi nella capitale belga ha inevitabilmente dovuto fare i conti con la situazione geopolitica attuale, condizionata dalla guerra in Ucraina, dal caro energia e dalla possibile recessione economica che potrebbe colpire molti dei Paesi occidentali nel corso del 2023. "I prezzi dell'energia sono a livelli senza precedenti e insostenibili, alimentano un'inflazione elevata e spingono le nostre economie sull'orlo della recessione", ha detto ancora Gentiloni. Proprio per questo, molti degli esperti e dei politici presenti all'evento hanno spinto per un'accelerazione della transizione verso energie sostenibili e pulite, a partire dal segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: "Abbiamo bisogno che l'Ue sia un costruttore di ponti, anche mobilitando risorse verso coalizioni internazionali, a sostegno delle transizioni energetiche nelle principali economie emergenti". Guterres ha chiamato all'azione il mondo occidentale, soprattutto nel sostegno alle economie più deboli e ai Paesi in via di sviluppo. "La prossima Cop27 deve essere un punto di svolta, che ripristini la fiducia tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo", ha dichiarato. "Ogni governo, ogni impresa, ogni investimento deve fare la sua parte per costruire un futuro sostenibile, giusto e prospero, verso l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi". L'orrore della guerra in Ucraina, ha proseguito Guterres, "non deve far passare in secondo piano l'azione per il clima. L'unica strada possibile per la sicurezza energetica, la stabilità dei prezzi e la vivibilità dei pianeta, consiste nell'accelerare la transizione verso le energie rinnovabili", ha affermato con forza in un messaggio video. (segue) (Beb)