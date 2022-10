Ambiente: summit investimenti sostenibili a Bruxelles, politici ed esperti a colloquio su giusta ricetta per accelerare transizione ecologica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa rimane al centro dell'azione globale per il clima, come confermato anche dalla segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. "Il continente europeo è all'avanguardia nella promozione degli obiettivi climatici ambiziosi. Il cambiamento climatico rappresenta un rischio esistenziale, comporta rischi significativi per le nostre economie e aggrava le catastrofi meteorologiche, contribuendo all'aumento dell'insicurezza alimentare", ha detto. "L'amministrazione Biden sta lavorando con i suoi alleati e partner, per rafforzare la sicurezza energetica europea e globale", ha aggiunto. "Siamo impegnati verso questo futuro e vogliamo lavorare insieme, per portare avanti questo obiettivo nei mesi e negli anni a venire", ha dichiarato. Una collaborazione che passa anche per l'Italia e per le grandi realtà industriali del nostro Paese. "Un anno fa, nella prima edizione, ho annunciato l'impegno a effettuare nuovi investimenti in obbligazioni verdi e sostenibili per 3 miliardi di euro, rispetto all'anno 2020", ha ribadito Philippe Donnet, Amministratore delegato del Gruppo Generali, tramite un videomessaggio. A lui si è aggiunto Alberto De Paoli, Direttore finanziario di Enel, che in un tavolo di confronto ha parlato delle azioni da intraprendere per un domani più green. "Per il futuro, abbiamo bisogno di fonti energetiche stabili", ha detto. "In questo momento stiamo assistendo ad un calo dei prezzi del gas, ma la sua natura rimane estremamente volatile. L'unico modo di avere energia stabile è spingere verso la transizione energetica", ha aggiunto. (segue) (Beb)