Ambiente: summit investimenti sostenibili a Bruxelles, politici ed esperti a colloquio su giusta ricetta per accelerare transizione ecologica (5)

- Sullo sfondo, rimane la guerra in Ucraina, macigno e spinta verso una transizione che l'Europa chiama a gran voce, per garantirsi un futuro più stabile e indipendente sul fronte energetico. È stata proprio la presidente della Commissione europea von der Leyen a ribadirlo nel suo discorso iniziale. "Puntare su un'economia a basse emissioni, che restituisca alla natura più di quanto prende, e rafforzi la nostra sicurezza, è la tendenza economica più certa dei prossimi anni e decenni", ha detto. "L'insostenibilità del sistema energetico attuale, ancora dominato dai combustibili fossili, è più che mai chiara, soprattutto adesso che Putin sta usando l'energia come arma e ricatto verso l'Europa. Ma non ci faremo ricattare. Siamo determinati a diventare energicamente indipendenti dalla Russia nei prossimi anni". Per farlo, ha ribadito von der Leyen, sarà necessario sfruttare al meglio anche i fondi del Next Generation Eu. "In Italia, i fondi vengono utilizzati per potenziare il Fondo nazionale per l'innovazione. La misura mira a sostenere 250 piccole e medie imprese con 700 milioni di euro di investimenti sostenibili", ha detto parlando degli effetti che il piano potrà avere nella transizione energetica del nostro Paese. "Questa è la strada giusta da percorrere, perché abbiamo bisogno di imprenditori e di investimenti privati che ci aiutino a portare a termine il lavoro", ha aggiunto. "È un momento davvero emozionante per tutti noi che crediamo nel progresso sostenibile", ha concluso von der Leyen. (Beb)