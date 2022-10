Pd: Boccia, congresso costituente per unità sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il prossimo sarà un congresso “costituente che dovrà ricostruire l'unità della sinistra in Italia nel solco dei socialisti europei. Zingaretti prima e Letta poi, con il loro difficile lavoro, hanno salvato il Partito democratico tra il 2018 e il 2021 dall'implosione”. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, senatore del Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, lasciando il Nazareno dopo la direzione nazionale. “Poi, nel luglio scorso, dopo aver vinto due elezioni amministrative in 8 mesi, unendo il più possibile progressisti e democratici, abbiamo fatto, tutti insieme, una scelta nelle alleanze: abbiamo sbagliato e abbiamo perso. La responsabilità è di tutti noi”, ha sottolineato Boccia, che ha aggiunto: “Ora si volta pagina, aprendo il partito a reti, associazioni e movimenti che hanno votato Pd in questi anni e credono nell’unità dei progressisti. Abbiamo il dovere di sciogliere nel congresso ogni nodo: identità, valori, modello di società, ruolo dell’Italia in Europa, politica estera fino alle alleanze per realizzare tutto questo. Senza ambiguità". (Rin)