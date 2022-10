© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi partecipano all'inaugurazione del murale dei perseguitati politici antifascisti, in occasione dei 100 anni dalla Marcia su Roma.via Plezzo, 34 (ore10)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, partecipa all'inaugurazione della 49ª edizione della Mostra dell'Artigianato a Lario Fiere.Lario Fiere, viale Resegone Erba/Co (ore 10:30)VARIETavola rotonda “Il futuro prossimo: la cooperazione internazionale ai tempi delle crisi globali” al “Coopi Meeting”. Presenti oltre 100 cooperanti da 26 Paesi, tra cui Siria, Libia, Somalia, Repubblica Democratica del Congo, Sudan, Venezuela.Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (ore 9:30)Flash mob per la pace. Sono presenti i Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle: Raffaele Erba, Massimo De Rosa e Nicola Di Marco.Piazza Senza Nome di Gratosoglio (ore 11)Franklin Graham, residente della Billy Graham Evangelistic Association e di Samaritan's Purse e lo Staff direttivo dell'Ospedale da Campo di Cremona tornano in Italia per il "Noi Festival" e incontrano la comunità cremonese. Sono presenti: Franklin Graham, Presidente BGEA e Samaritan's Purse; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia e il senatore Lucio Malan.Assago Mediolanum Forum, Ingresso 35, Via Giuseppe di Vittorio, 6 Assago (ore 16) (Rem)