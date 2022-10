Imprese: Musk, ho comprato Twitter per "aiutare l’umanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore statunitense Elon Musk ha dichiarato di avere acquisito la piattaforma Twitter per “tentare di aiutare l’umanità”. “C’è attualmente un grande pericolo che i social media si dividano in case di risonanza per l’estrema destra e l’estrema sinistra, che generano più odio e dividono la nostra società”, ha dichiarato Musk in una dichiarazione pubblicata su Twitter. “Nella incessante ricerca di click gran parte dei media tradizionali ha alimentato questi estremi, e pensano che questo sia ciò che fa guadagnare, ma così facendo l’opportunità del dialogo è persa”, ha dichiarato l’imprenditore statunitense. “Questo è il motivo per cui ho comprato Twitter. Non perché sarebbe stato facile, non per fare più soldi, ma per cercare di aiutare l’umanità, che amo”. La piattaforma, ha aggiunto, sarà “accogliente per tutti” e ciascuno “potrà scegliere l’esperienza che desidera in base alle sue preferenze”. Agli utenti, afferma ancora Musk, “è essenziale mostrare una pubblicità che corrisponda il più possibile ai loro bisogni”. Twitter “aspira a la piattaforma pubblicitaria più rispettata al mondo, che rafforza il tuo brand e fa crescere la tua impresa”. (Nys)