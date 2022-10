Milano: Carabinieri intervengono ad Arese per lite tra addetto alla sorveglianza e cliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Arese sono intervenuti per un litigio nel locale centro commerciale tra un addetto all’accoglienza clienti, poi identificato in un senegalese di 26 anni, e due clienti ecuadoregni: una donna di 37 anni e un cugino di quest'ultima, di 27. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, l’addetto all’accoglienza, intento a effettuare un controllo a campione della corrispondenza tra la merce acquistata e lo scontrino, ha fermato la donna che si è opposta al controllo cercando di allontanarsi dal negozio. Nella circostanza la donna inveiva, assieme al cugino, frasi ingiuriose a sfondo razzista, nei confronti del dipendente senegalese, il quale reagiva sferrando una testata all'ecuadoregno. Quest'ultimo, trasportato in codice verde presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano, è ricoverato in osservazione. (Rem)