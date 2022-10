Roma: violentata all’Umberto I, infermiera “uomo noto per atteggiamenti scorretti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- “Siamo tutti scioccati”, lo dice ad “Agenzia Nova” una infermiera dell’Umberto I di Roma dove, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, una tirocinante di 20 anni sarebbe stata violentata da un infermiere di 55 anni. Il condizionale è d’obbligo dato che sulla denuncia della ragazza stanno indagando ancora gli agenti della questura di Roma. Secondo la ricostruzione, l’infermiere avrebbe attirato la giovane in un piccolo locale del reparto di urologia e lì avrebbe abusato di lei. “Non lo conosco direttamente – ha anche detto l’infermiera – ma quell’uomo è noto per comportamenti scorretti nei confronti delle colleghe”. La ragazza ha chiesto aiuto allo stesso pronto soccorso dell’ospedale dove è scattato poi il protocollo previsto in casi del genere con l’intervento della polizia. Una vicenda che ha turbato tutto l’ambiente ospedaliero. (segue) (Rer)