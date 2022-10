Roma: violentata all’Umberto I, infermiera “uomo noto per atteggiamenti scorretti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finire sui giornali per queste cose, e non per quello che facciamo nell’ospedale per la gente, è mortificante” ha anche detto. Sono centinaia i giovani tirocinanti che alternano lo studio e il lavoro presso i reparti dell’Umberto I e un folto gruppo, tra cui probabilmente anche la vittima, è arrivato ad inizio mese. Intanto gli investigatori hanno acquisito la cartella clinica della ragazza e hanno ascoltato il presunto aggressore. “Ho depositato questa mattina una denuncia – querela” ha fatto sapere in una nota il direttore generale Fabrizio d’Alba. “Il responsabile indicato dalla vittima è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre l’Azienda ha provveduto ad avviare il procedimento di sospensione immediata dal servizio. Quanto accaduto è gravissimo ed intollerabile – ha anche detto - perché oltre ad aver colpito in modo ignobile una giovane donna in servizio perché tirocinante della sua futura professione, colpisce e diffama un’intera categoria di operatori”. (Rer)